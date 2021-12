Accoltellata al torace e all'addome: arrestato l'ex marito

E' finito in manette il marito della donna accoltellata ieri sera a Bari. Ad arrestarlo i carabinieri: il 56enne è ritenuto l'autore dell'aggressione alla 46enne, avvenuta in una casa nel quartiere Palese del capoluogo. L'uomo aveva raggiunto la donna a casa di un'amica dove nei giorni scorsi aveva trovato ospitalità, perché i due si stavano separando.

APPROFONDIMENTI BARI Coltellate al torace e all'addome dall'ex compagno: 45enne...

Coltellate al torace e all'addome dall'ex compagno: 45enne ricoverata in ospedale

Il 56enne, una volta constatata la decisione della moglie di interrompere la relazione coniugale, avrebbe colpito, con un coltello a serramanico, la moglie all'addome e al torace, per poi allontanarsi a piedi. I carabinieri, da subito sulle sue tracce, lo hanno rintracciato dopo poco, nella sua abitazione, con indosso ancora i vestiti con tracce ematiche e con una ferita alla gamba. La donna, cosciente, è tuttora ricoverata in prognosi riservata al Policlinico di Bari, mentre l'uomo è stato portato in carcere in attesa di convalida dell'arresto.