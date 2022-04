​Discarica Martucci, entro il 30 giugno i lavori per metterla in sicurezza

Entro il 30 giugno inizieranno i lavori di messa in sicurezza della discarica Martucci, nel Barese, tra Conversano e Mola di Bari. Lo ha detto il direttore generale dell'Agenzia regionale per i rifiuti, Gianfranco Grandaliano, oggi durante le audizioni nella quinta Commissione consiliare convocate per fare il punto sulla situazione della contestata riapertura del sito da parte della Regione Puglia .

Le attività prima della messa in sicurezza

Prima, però, saranno necessarie altre attività investigative e geognostiche. La settimana scorsa, nel terzo lotto della discarica, durante gli scavi, a tre metri e mezzo di profondità - è stato spiegato oggi - sono stati scoperti dei rifiuti sui quali sono state svolte analisi per valutarne la radioattività. Verrà svolto anche il campionamento delle acque ad una profondità fino a 250 metri.

