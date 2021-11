Scoperta discarica abusiva con 450 tonnellate di rifiuti speciali. Tre denunce dopo il sequestro delle Fiamme Gialle

Una discarica abusiva di 1.500 mq con oltre 450 tonnellate di rifiuti speciali, anche pericolosi, è stata scoperta e sequestrata dalla Guardia di Finanza a Cassano delle Murge, nel Barese. I militari, su disposizione del Tribunale di Bari, hanno anche sequestrato tre automezzi impiegati per il trasporto e lo scarico di rifiuti speciali. Stando alle indagini coordinate dal pm Baldo Pisani, un imprenditore edile di Cassano avrebbe realizzato e gestito la discarica non autorizzata all'interno di un uliveto di sua proprietà di 1,5 ettari, dove venivano riversati materiali inerti, roccia e terra da scavo. Denunciati in tre dopo il sequestro.

Indagini e video-registrazioni delle Fiamme gialle: in tre nei guai

Gli accertamenti fatti anche con video-registrazioni hanno documentato che lo stesso luogo era utilizzato anche da altre due persone - tra i quali un imprenditore titolare di un'impresa di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili - per riversare rifiuti, tra i quali anche solventi, diluenti e svernicianti, capaci di contaminare il terreno ed inquinare l'aria e bruciare scarti della lavorazione del legno. I tre, indagati per i reati di attività di gestione di rifiuti non autorizzata e combustione illecita di rifiuti, dovranno svolgere le operazioni di rimozione, recupero, corretto smaltimento dei rifiuti, nonché bonifica e ripristino dello stato dei luoghi. A carico del proprietario del terreno è stata anche accertata l'evasione dell'Ecotassa e comminata la relativa sanzione amministrativa per oltre 70.000 euro.