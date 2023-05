I dipendenti della Network Contacts non saranno trasferiti a Palermo, riprendono le trattative con l'azienda

I 150 dipendenti della Network Contacts di Molfetta, in sciopero da questa mattina davanti alla prefettura di Bari, non saranno più trasferiti a Palermo. Il risultato è stato ottenuto dalle organizzazioni sindacali di Cgil, Cisl, Uil e Ugl, riunite assieme questa mattina con la prefetta di Bari, Antonia Bellomo e i parlamentari Filippo Melchiorre, Marco Lacarra e Gianmario Dell'Olio. Prossimo passo sarà trovare l'intesa con l'azienda entro il 9 giugno.

La proposta dell'azienda

L'azienda Network Contacts aveva proposto la sospensione per 15 giorni dei trasferimenti con ripresa immediata della trattativa.

Proposta giudicata irricevibile dai sindacati, che hanno chiesto e ottenuto il ritiro delle procedure di trasferimento dei lavoratori (previsto il 5 giugno) come condizione unica per riprendere le trattative che, in base all'intesa raggiunta oggi, dovranno concludersi entro il 9 giugno. Domani le delegazioni incontreranno la task force in Regione.

