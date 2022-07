Diletta Leotta a Bari in vacanza. Lo scatto: «Una notte perfetta»

Diletta Leotta a Bari per qualche giorno di relax. In attesa che inizi il campionato e che riprenda le trasmissioni su Dazn, la donna più famosa del calcio italiano ha deciso di trascorrere qualche giorno nel capoluogo di Regione, dove era già stata per un evento organizzato dalla Lega di Serie B - ai tempi lavorava per Sky - nel 2016.

Una notte perfetta

Una foto scattata e postata su Instagram con il lungomare sullo sfondo ha subito raccolto tantissimi like e commenti dagli utenti baresi e non soltanto. Leotta ha anche postato una foto dall'alto ieri sera: perfect night. Stregata da Bari.