«Tornatevene a casa»: i blitz di Decaro nei quadri d'autore

Io suo amore per la città ne ha fatto un eroe dei social. Così il sindaco Antonio Decaro diventa virale anche sui quadri dei grandi maestri dell'arte. Dopo aver conquistato tutti con i suoi video in cui sgrida i baresi per strada andandoli a pizzicare e rimandare a casa, il sindaco di Bari è finito prima sui media cinesi e poi in un meme sui quando quadri d'autore.Ed eccolo dunque separare gli amanti del celebre Bacio di Hayez, irrompere durante la Colazione sull'erba di Manet, disperarsi per l'assembramento domenicale sull'isola della Grande-Jatte e persino inalberarsi per la folla del Quarto Stato. L'opera, pubblicata da Antonio V Gelormini, è già diventata virale.