Classifica di gradimento, il sindaco Decaro si conferma il più amato d'Italia

Con un gradimento da parte di più del 64% dei cittadini, il sindaco di Bari e presidente Anci Antonio Decaro è il primo cittadino più amato d'Italia, primato che conserva già da qualche anno. Lo attesta il sondaggio "Tre domande x 1.000 italiani" realizzato da Lab21.01 per Affari Italiani e pubblicato l'1 maggio. Rispetto al sondaggio precedente, il gradimento di Decaro è addirittura migliorato di uno 0,8%.

La classifica

Al secondo posto della classifica di gradimento dei sindaci si piazza Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, con 61,4 per cento, a pari merito con Giorgio Gori, sindaco di Bergamo. Seguono Beppe Sala (sindaco di Milano) con il 61,2 per cento, Roberto Gualtieri (Roma) e Dario Nardella (Firenze), entrambi al 60,8 per cento e infine Gaetano Manfredi (Napoli) 56,9 per cento.

Il sondaggio

Il sondaggio non fa altro che confermare quello che già era stato sancito da diverse rilevazioni, tra cui quella del sole 24 Ore. A rispondere alle domenda sul gradimento, nell'ultima settimana di aprile, un campione di mille cittadini che conoscono il primo cittadino e ne hanno giudicato l'operato.