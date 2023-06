Festa del 2 Giugno: Decaro alla guida dei sindaci italiani. Alla parata gli amministratori di 4 Comuni colpiti dall'alluvione

Ad aprire la parata del 2 giugno e fare gli onori al Presidente della Repubblica e alle alte cariche dello Stato anche quest'anno ci saranno circa 300 sindaci, provenienti da ogni parte dell'Italia, guidati da Antonio Decaro, presidente dell'Anci. La cerimonia per la Festa della Repubblica in via dei Fori Imperiali era stata annullata nel 2020 e nel 2021 a causa delle restrizioni Covid.

Con Decaro i sindaci delle zone alluvionate

Ad affiancare il sindaco di Bari gli amministratori di quattro dei Comuni colpiti dall'alluvione in Emilia-Romagna. A partire dal sindaco di Imola, Marco Panieri, quello di Castel Bolognese, Luca Della Godenza, il sindaco di Sarsina, Enrico Cangini e il primo cittadino di Lugo di Romagna, Roberta Bravi.

Dove siederanno

I 300 sindaci guidati da Decaro siederanno poi nel loro posto assegnato nella tribuna davanti al palco della Presidenza della Repubblica, per assistere alla parata.