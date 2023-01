Non è da tutti proporsi al pagamento della propria quota di debito pubblico italiano. La sfida, però, è lanciata. Un noto imprenditore pugliese si dice pronto a pagare la quota di debito pubblico italiano, la sua e quella dei suoi famigliari, per consentire allo Stato di affrancarsi dal primato di essere lo Stato più indebitato d’Europa, dopo la Grecia. Una proposta-provocazione che suona però come una riflessione da cogliere.

La proposta, protocollata con nota di accompagnamento e analisi del debito pubblico, è stata indirizzata al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al presidente del Senato Ignazio La Russa, al presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana; al presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, per il tramite del prefetto di Bari. A firmare la proposta è stato Pietro Ninivaggi, di Altamura, un imprenditore a tutto tondo che opera dal lontano 1962, tuttora in attività, sempre con il pallino di attivare imprese nel sociale, nel campo della produzione, trasformazione e vendita delle produzioni agricole, nel campo agroforestale e ambientale, e dal 2010 anche nella produzione di energie rinnovabili da fonte solare.

Le parole dell'imprenditore

«Il debito pubblico - spiega Ninivaggi – nell’anno 2022 (dato Banca d’Italia) ammontava a 2.766,4 miliardi di euro; il rapporto, debito pubblico diviso per abitanti italiani 58.983.122 è uno dei più alti al mondo: circa 46.900 euro pro-capite neonati inclusi». Prima o poi si dovrà decidere come risolvere il problema. Non solo economico, ma anche morale. «Il debito pubblico blocca ogni ipotesi di sviluppo del Belpaese e determina il pagamento di circa 78 miliardi annui di interessi passivi», aggiunge Ninivaggi. Dunque per l’imprenditore, chi è in grado di pagare la propria quota di debito, lo deve fare. «In breve, - chiosa Ninivaggi - formalizzo la mia “manifestazione di interesse al pagamento pro-quota del debito pubblico che grava sui componenti della mia famiglia, rappresentata dal sottoscritto, dal proprio coniuge e da quattro figli».

In tutto, 46.900 euro pro capite moltiplicati per i 6 componenti della famiglia «fa un totale di 281.400 euro». Ninivaggi ha già messo a disposizione la somma in un conto corrente transitorio, acceso presso la filiale di Altamura della Banca Popolare di Bari in attesa che le autorità, a cui la proposta è stata inviata per il tramite del prefetto di Bari, diano riscontro.