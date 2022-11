Il rito dell’accensione del grande albero in piazza Ferrarese, il 6 dicembre, segna per Bari l’inizio del Natale. Da quel giorno in poi partono in città una serie di iniziative che scalderanno il cuore dei baresi. Tra mercatini, villaggi di Babbo Natale e mostre gli appuntamenti sono vari e in tutti i quartieri della città.

Municipio I



Si parte da piazza Umberto, mercoledì 8 dicembre 2022, con l’inaugurazione del villaggio di Babbo Natale. I bambini avranno la possibilità di incontrare Santa Claus fino al giorno 6 gennaio 2022. Ogni giorno all’interno del villaggio verranno organizzate letture per bambini, spettacoli di teatro, proiezioni di film e tanto altro. Dal 14 dicembre al 26 dicembre sarà inoltre possibile ammirare, all’interno del Fortino di Sant’Antonio, la mostra dei presepi di Spaccabari. Sempre nel centro murattiano sulla Muraglia di Bari torna il mercatino di Natale. Saranno allestite trenta casette lungo via Venezia, da piazza del Ferrarese e sino al fortino Sant’Antonio. L’apertura degli spazi è prevista il 6 dicembre e si potranno visitare fino al giorno di Santo Stefano. Il 13 dicembre ci sarà inoltre la fiaccolata in onore di Santa Lucia.



Municipio II



Sarà un calendario ricco di appuntamenti anche quello delle feste natalizie del Municipio II. Tanti gli eventi in programma che potranno rallegrare i residenti di Poggiofranco, Carassi, Mungivacca e San Pasquale. Si comincia il prossimo fine settima (dal 2 dicembre fino al 4) con lo StreetStock in piazzale Lorusso, un grande outlet di abbigliamento. Seguirà, dal 5 al 23 dicembre, il mercatino della Coldiretti presso il Giardino delle Bellis. Solo il 18 dicembre, unica data, si potranno acquistare pezzi di antiquariato nei mercati di viale della Resistenza. Un altro mercatino dell’artigianato sarà organizzato in piazzale Nilde Iotti: tutti i fine settimana dall’immacolata fino alla Befana. Il 17 e il 18 c’è grande attesa, invece, per il ‘Giardino delle arti di Babbo Natale’ con tante idee regalo e laboratori artistici per bambini. L’evento più atteso è il villaggio di Babbo Natale nel parco Rossani. Un grande mercatino di Natale con angoli food, giostre e tantissimi operatori artigiani e non. Un evento per tutti, ma soprattutto alle famiglie. Nel municipio II sta cominciando inoltre l’installazione delle luci sulle maggiori strade dello shopping.



Municipio III



Il Comitato sportivo italiano di Bari, invece in collaborazione con il Municipio III sta organizzando la corsa ‘Babbo Natale in Maratona’. La manifestazione, interamente gratuita e aperta a tutti, si svolgerà domenica 18 dicembre con partenza e arrivo al waterfront del quartiere San Girolamo. Ci sarà una grande festa anche mercoledì 21 dicembre nel giardino di Santa Rita al San Paolo. Arriverà Babbo Natale a distribuire i doni e sono previste anche esibizioni di una scuola di ballo e sarà portata in scena una commedia teatrale.



Ceglie del Campo