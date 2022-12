Da domani al 6 gennaio 2023, comprare a Capurso e a Triggiano diventa il modo più semplice per godersi il periodo natalizio, fare acquisti riuscendo anche a risparmiare e passeggiare per le strade illuminate dalle vetrine dei negozi. Parte l'iniziativa sperimentale Mercanti insieme del Distretto Diffuso del Commercio Capurso Triggiano per valorizzare gli esercizi commerciali e artigianali di vicinato presenti nel centro abitato.

APPROFONDIMENTI

Si fa shopping sotto casa e si risparmia

Come? Basta entrare nei negozi di prossimità che esporranno la vetrofania dell'iniziativa Mercanti insieme e con una spesa minima di 25 euro si ottiene un voucher sconto di 5 euro, fino ad esaurimento (ogni spesa può avere diritto ad un massimo di tre buoni), da spendere in un'altra attività, sempre con un minimo di spesa di 25 euro. La convenienza non finisce qui: oltre allo sconto, il voucher darà la possibilità ai possessori di partecipare all'estrazione finale, attraverso il voucher estrazione: ogni 25 euro di spesa (senza limite) il consumatore riceverà i voucher estrazione che dovrà imbucare nei box presenti nelle attività aderenti all'iniziativa, in palio ci sono due crociere (una per l'estrazione nel Comune di Capurso e l'altra per l'estrazione nel Comune di Triggiano).

La navetta



Inoltre, per unire i due territori già geograficamente adiacenti, ci sarà: il Bus Duc: un bus navetta animato da musica e folklore che percorrerà le vie commerciali con maggiore densità di negozi durante il periodo di Natale. Il Taxi Duc: un taxi navetta che, previa prenotazione, accompagnerà i cittadini al negozio aderente all'iniziativa per fare gli acquisti.

«L'esperienza di Mercanti Insieme renderà ancora più vicine le comunità di Capurso e Triggiano - spiega Michele Laricchia, sindaco di Capurso -. L'impegno delle amministrazioni insieme a Confcommercio, Confesercenti e Asscomcrea, non potrà che portare buoni frutti a quello che si preannuncia un Natale davvero speciale. Auguro ai capursesi, ai triggianesi e a chi vorrà fare shopping nel nostro Distretto Diffuso del Commercio, un sereno natale e un fortunato shopping natalizio. Viva Capurso, Viva Triggiano e viva il Duc».



«Sommare le forze per sostenere i consumi natalizi nei nostri negozi di vicinato, unendo il piacere di passeggiare per le vie dei nostri paesi per trovare l'acquisto giusto - commenta Antonio Donatelli, sindaco di Triggiano -. Mercanti insieme rappresenta un'iniziativa che accomuna i comuni di Triggiano e Capurso nel Distretto diffuso urbano del commercio, costituito già da qualche anno. Un progetto comune che trova tra le sue principali finalità quella di sostenere, valorizzare e sviluppare la crescita del nostro tessuto commerciale e sociale.

A Natale i nostri due comuni, che condividono storie e tradizioni secolari, avranno una «vetrina» unica per i consumatori, i quali, grazie anche all'agevolazione della mobilità con iniziative collaterali mirate, potranno spostarsi all'interno dei rispettivi comuni, favorendo l'interscambio economico e, auspicabilmente, anche quello delle relazioni sociali. Voglio ringraziare il collega Michele Laricchia per la collaborazione, consueta e costante, che ci permette di intraprendere iniziative comuni per far crescere le nostre comunità»,