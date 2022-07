"Cucina Mobile": a Bari arriva un camioncino che distribuisce pasti gratis ai senza dimora

Un food truck con forni, bollitori e frigoriferi a bordo accompagnerà i volontari delle Unità di strada di Bari nella distribuzione serale dei pasti alle persone senza dimora. È il nuovo servizio di "Cucina Mobile" realizzato dalla fondazione Progetto Arca grazie al supporto di JTI Italia. Il servizio sarà gestito dall'associazione barese InConTra che distribuirà ogni giorno oltre 100 pasti. All'inaugurazione hanno partecipato il sindaco di Bari Antonio Decaro, l'assessora comunale al Welfare Francesca Bottalico, gli operatori e volontari di Progetto Arca, con il presidente Alberto Sinigallia, e dell'associazione InConTra, con il presidente Michele Tataranni. Per JTI Italia sono intervenuti Alessandra Goretti, communications manager, e Federico Montesi, corporate affairs & communication associate.

La cucina mobile: come nasce l'idea

L'idea della 'Cucina Mobilè è nata dall'esperienza degli operatori e volontari durante i periodi di lockdown imposti dalla pandemia, con la chiusura forzata delle mense. L'obiettivo è consegnare, direttamente in strada, cene complete e cucinate, con proposte diversificate per un apporto nutrizionale sano ed equilibrato in termini di quantità e qualità, oltre che per andare incontro alle esigenze culturali e religiose delle persone. Saranno distribuite dai volontari monoporzioni con primo e secondo a base di carboidrati, carne e verdure, con una zuppa e un tè (caldo o fresco a seconda della stagione) e uno zainetto contenente una ricca colazione per la mattina successiva. Per il momento il food truck sarà parcheggiato davanti alla stazione centrale di Bari. Il progetto è già attivo a Milano, Roma, Napoli, Torino e Varese. Da settembre raggiungerà anche Padova e Mestre.