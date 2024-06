Nelle prossime ore il sostituto procuratore della Procura di Bari, Ubaldo Pisani, nominerà un consulente tecnico a cui affidare l’incarico di redigere una perizia attraverso l’espletamento di un accertamento irripetibile per cercare di stabilire la causa del crollo del controsoffitto della piscina del centro “Energy Life”, di via Saverio Lioce al quartiere “Poggiofranco”. Ma poco prima della nomina del suo consulente di fiducia, al fine di garantire la possibilità a tutti gli attori della questione, il dottor Pisani dovrebbe procedere con una iscrizione nel registro degli indagati, come atto dovuto, del gestore dell’impianto, per consentire a quest’ultimo di nominare, a sua volta, un suo perito di parte che possa partecipare agli accertamenti giudiziali.

Ipotesi di reato: crollo colposo

Subito dopo l’incidente la Procura barese, dopo aver convalidato il provvedimento di sequestro dell’immobile, effettuato dalla polizia di stato a cui sono state affidate le deleghe di indagine, ha aperto un fascicolo di indagine contro ignoti, con l’ipotesi di reato di crollo colposo. Intanto, in procura si aspettano le carte relative alla documentazione tecnica e ai relativi atti amministrativi e concessori riguardanti gli ultimi lavori effettuati alla controsoffittatura della piscina risalenti a sei anni fa. I gestori, nelle prossime ore dovranno depositare, i progetti con i relativi calcoli tecnici e le conseguenti autorizzazioni edilizie di quei lavori di posa in opera del controsoffitto realizzati nel 2018.

Un altro ruolo importante, per quanto attiene la fase di verifica delle cause del cedimento lo dovrà svolgere la compagnia assicurativa con la quale l’impianto era convenzionato. L’assicurazione dovrebbe chiedere, nelle prossime ore, di poter partecipare con un suo consulente di fiducia a tutti quegli accertamenti e sopralluoghi tecnicamente chiamati “irripetibili” per poter, eventualmente ove vengano accertate responsabilità colpose o dolose, accollarsi o meno gli oneri risarcitori rivenienti dall’incidente.

E proprio la presenza e il ruolo del fattore assicurativo potrebbe allungare i tempi delle verifiche e innescare una sorta di diatriba a suon di carte bollate che potrebbe sfociare in un procedimento civile di rivalsa da parte delle vittime e degli stessi gestori della piscina nei confronti dell’assicurazione. Buone notizie, intanto, arrivano dal fronte dei feriti. Fortunatamente le condizioni della 34enne barese assistente di piscina, Graziana Mazzone, madre di un bambino di undici anni, rimasta contusa in più punti del corpo e con una importante lesione alla caviglia destra, migliorano decisamente. Sulla sua veloce guarigione scommettono i medici del reparto di ortopedia dell’ospedale “Di Venere” di Carbonara che hanno curato la giovane donna. Sul fronte giudiziario, invece, potrebbero essere almeno una decina le richieste di risarcimento danni, fisici e psicologici, che i genitori di altrettanti bambini che al momento del crollo si trovavano in piscina potrebbero avanzare nei confronti del gestore dell’impianto chiamando in solido la compagnia assicuratrice con la quale l’impianto sportivo era assicurato.

