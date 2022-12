Crollano due muri in una delle case popolari: abitazione evacuata

Questa sera, nel rione San Paolo, un'abitazione di proprietà dell’Arca, di quattro piani, è stata evacuata dopo che all’interno di un appartamento al piano rialzato sono crollati due muri non portanti. Non si registrato feriti, nell’abitazione vive una famiglia composta da nove persone, tra di loro anche due bambini. I muri portanti fortunatamente hanno retto, a staccarsi sono state le pareti. A causare il crollo probabilmente una perdita dalle tubazioni dei bagni non rilevata. Sul posto sono interventi i vigili del fuoco e l’amministratore dell’Arca Piero De Nicolo, assieme ai tecnici. L’incidente è avvenuto in via Taranto, si tratta del secondo crollo che ha interessato una palazzina Arca.