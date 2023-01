Crolla il muro vicino al Teatro Purgatorio: auto distrutte

Tragedia sfiorata a Bari. Si è letteralmente afflosciato su se stesso il rudere vicino al Teatro Purgatorio, oggetto di diverse segnalazioni nel passato. Solo per un puro caso non ci sono stati feriti in quanto nessuno transitava da quella zona. Sono state distrutte due auto a causa del crollo.

Pochi giorni fa la zona era stata interessata da un incendio. In questo momento la zona è priva di elettricità e si sta lavorando per il ripristino delle normali condizioni.