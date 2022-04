Crociere, a Monopoli ecco la Azamara Pursuit: 442 turisti in giro per la città

Entra nel vivo la stagione crocieristica nel porto di Monopoli. Nel piccolo scalo “gioiello” della costa barese ha attraccato qualche giorno fa la nave da crociera Azamara Pursuit, proveniente da Taormina. A bordo 442 passeggeri che hanno deciso di esplorare il territorio, e 358 membri di equipaggio.

Stazza ridotta ma tanto comfort

Azamara Pursuit, come spiega l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale sul proprio canale Facebook, è la più recente nave Azamara, unitasi alla flotta nel 2018. Come le sorelle, Azamara Quest e Azamara Journey, vanta una stazza relativamente ridotta che permette di proporre tappe normalmente precluse alle più grandi navi da crociera. Eleganza, comodità e molti comfort la rendono particolarmente apprezzata dai crocieristi di nicchia.

Un settore, quello delle crociere di lusso e di nicchia, su cui l'Autorità portuale ha puntato e continuare a puntare per il porto di Monopoli, ormai lanciato definitivamente nella rete internazionale delle piccole crociere lusso e dei maxi yacht. Sarà record storico, nel 2022, per la stagione crocieristica a Monopoli. Si prevedono ben 25 approdi per il porto monopolitano.

Per l’Autorità portuale consentire ai crocieristi di vivere tour esperienziali indimenticabili sul territorio significa legare al porto monopolitano le compagnie già presenti e attrarre l’attenzione di nuovi, prestigiosi protagonisti di un mercato in rapidissima espansione. Proprio a Monopoli, grazie al progetto comunitario Themis, inaugurato lo scorso anno che ha lanciato definitivamente lo scalo nella rete internazionale delle piccole crociere lusso e dei maxi yacht, sono già stati calendarizzati 25 approdi nella stagione dal 28 marzo al 31 ottobre.