Bari, casi covid al Policlinico: 16 contagi in cinquanta giorni tra gli operatori sanitari

Sedici contagi covid in 50 giorni tra gli operatori sanitari del Policlinico di Bari. Ma l'ospedale si difende: «Il numero di casi rientra tra quelli attesi».

I contagi nel nosocomio barese

E' continuata anche nel periodo estivo l'attività di screening dell'infezione da Covid-19 negli operatori sanitari del Policlinico di Bari: dal primo luglio al 20 agosto 2021 sono stati eseguiti più di 6.000 tamponi naso-faringei sui dipendenti.

Sono 16 i dipendenti che hanno contratto l'infezione negli ultimi 50 giorni: si tratta di 14 sanitari e 2 unità di personale non sanitario, tutti erano vaccinati con due dosi e hanno avuto un decorso con lievi sintomi o del tutto senza. «Le ferie sono da sempre una occasione di un fisiologico allentamento del livello di attenzione, per questo abbiamo disposto che tutti gli operatori eseguano il tampone al momento del rientro dalle vacanze», spiega Giovanni Migliore, direttore generale del Policlinico di Bari. «Anche se la copertura vaccinale negli operatori del Policlinico supera il 98% - prosegue - si deve considerare che una piccola percentuale dei soggetti vaccinati potrebbe comunque contrarre l'infezione in forma asintomatica o paucisintomatica e diventare veicolo di infezione per i pazienti fragili. Per questo, l'azienda ha deciso di insistere sulle politiche di screening periodico, al fine di tenere sotto controllo il rischio di infezione nosocomiale e di garantire la massima protezione per gli utenti». «Il numero di casi registrati è abbondantemente nell'atteso - evidenzia Silvio Tafuri, responsabile della Control Room Covid -. Infatti, considerando l'incidenza dell'infezione nella popolazione generale registratasi a partire da metà luglio e le stime di efficacia della vaccinazione, ci attendiamo tra 2 e 3 casi di infezione ogni settimana tra i nostri operatori».