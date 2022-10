Incidente nella notte: 19enne investito da un'auto. Camminava sul ciglio della strada ma c'era troppa nebbia

Tragedia ieri sera a Conversano. Un ragazzo di 19 anni, Ludovico De Pandis, ha perso la vita: è stato investito alla periferia della città su via Putignano mentre percorreva la strada a piedi in direzione di Conversano. Stando ad una prima ricostruzione il giovane è stato travolto da una Citroen C3 condotta da un’altra giovane conversanese che, complice una fitta foschia e il buio, non si sarebbe accorta della presenza del ragazzo sul ciglio della strada.

A nulla è, purtroppo, servito il tempestivo intervento del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso del 19enne. Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Conversano ed il nucleo radiomobile della Compagnia di Monopoli che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La salma è stata trasferita presso l’istituto di Medicina legale di Bari dove è a disposizione del magistrato di turno.