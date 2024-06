Cosa rischia il Bari per il caso Bellomo? Il parere dell’esperto Grassani: “Solo un’ammenda”

Il caso Bellomo scuote la città di Bari, già particolarmente sensibile - per vicende tristemente note a tutti - alla tematica calcioscommesse. L'indagine aperta dalla procura federale intorno al flusso anomalo di scommesse giocate nel capoluogo pugliese sul rosso estratto agli indirizzi di Nicola Bellomo nel corso del ritorno dei playout contro la Ternana (rosso effettivamente arrivato sul punteggio di 0-3 a favore dei biancorossi e con il numero 10 espulso dalla panchina dopo una lite con un raccattapalle) ha fatto esplodere una bomba inaspettata a poco più di una settimana dal raggiungimento dell'agognata salvezza.

Il parere di Mattia Grassani

A far chiarezza sulle possibili conseguenze della vicenda per il calciatore, qualora fosse effettivamente riconosciuta una correlazione tra lui e le stesse scommesse, è l’avvocato Mattia Grassani: «È ancora presto per fare previsioni, anche perché, al momento, siamo in un contesto nel quale sembra che siano state effettuate scommesse su un evento effettivamente verificatosi, senza, però, che siano state pagate in quanto l'espulsione è avvenuta dalla panchina - spiega -.

Non c’è alcuna riconducibilità tra la scommessa ed il calciatore, quantomeno sulla base di quanto diffuso dagli organi di stampa, se non la città in cui le giocate sono state effettuate. L'organo inquirente dovrebbe dunque individuare un link tra il calciatore e le singole puntate, ad oggi, a quanto pare, del tutto indimostrato: in questo caso, la sanzione prevista dall'articolo 24 consiste nella squalifica non inferiore a tre anni».

Nessun rischio in ogni caso, almeno secondo Grassani, per il Bari, società nella quale milita Bellomo: «Nella peggiore delle ipotesi, e quindi ove fosse accertata una violazione, da parte del calciatore, del divieto di scommesse, la sanzione sarebbe quella dell'ammenda. Caso unico? Sì, in Italia non mi risulta che si sia mai verificata una situazione del genere».

Vietato ad ogni modo eccedere con le generalizzazioni e paragonare questo episodio a quegli incresciosi che coinvolsero il club del capoluogo pugliese nel 2011 e più in generale il calcio italiano (in tutte le sue componenti) nel recente passato: «Va doverosamente premesso che quello in discussione è un episodio isolato, peraltro tutto da accertare, ben distante dalle maxi inchieste che hanno funestato il calcio negli anni scorsi - conclude Grassani - . Più in generale, debbo dire che, certamente, la possibilità di giocare su un numero di eventi imprecisati, sovente anche poco impattanti sull'esito del match, e a tutti i livelli (si possono effettuare scommesse anche su gare del campionato di Primavera o di Serie D, meno attenzionate dal grande pubblico) agevola certe condotte violative da parte di soggetti interessati a conseguire vantaggi economici. Vanno poi distinti i casi: la recente emersione di fenomeni di ludopatia tra calciatori di Serie A ha riguardato essenzialmente calciatori che scommettono su partite che non li interessano, i casi di calcioscommesse delle scorse stagioni, invece, calciatori - specie nelle categorie minori, dove le retribuzioni sono inferiori e non sempre puntuali - che effettuano 'puntate' su match delle proprie squadre. Queste distorsioni del sistema vanno frenate con iniziative educative, soprattutto tra i giovani, e sanzioni rigide per chi sbaglia, soprattutto ad alti livelli. Oltre ovviamente a ridurre le partite 'giocabili' e gli eventi su cui effettuare scommesse».

