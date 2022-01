Corso Italia da riqualificare il bando di gara a giorni. Ciclabili light in primavera

Il progetto di riqualificazione di corso Italia, portato avanti dalle Fal con un finanziamento regionale, e che prevede la realizzazione di una pista ciclabile, è pronto ad andare in gara. Si sta lavorando sul progetto esecutivo, e se tutto dovesse andare per il verso giusto, la gara verrà pubblicata entro l'estate, al massimo a settembre, con l'obiettivo di far partire il cantiere subito dopo l'aggiudicazione, per cui entro la fine dell'anno.

Mentre Sono questi i progetti che verranno realizzati per primi di quelli di cui si è discusso alcuni giorni fa con la costituenda Consulta della Mobilità del Comune di Bari.

«Da tempo ci era stato chiesto da più parti di istituire questa Consulta spiega l'assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso -. Abbiamo fatto una selezione delle associazioni presenti in città che hanno nella loro ragione sociale tutto quello che attiene alla mobilità sostenibile in generale, dato che le problematiche dei ciclisti sono le stesse di chi usa i monopattini, i monowheel, ecc Il regolamento del Comune di Bari non prevede questo tipo di consulta, faremo una variazione in modo tale da avere l'appiglio giuridico per poterla costituire effettivamente». Ma, anche se a livello burocratico la consulta non è ancora effettiva, si è voluto comunque iniziare a lavorare insieme, per coinvolgere le associazioni selezionate nei progetti che sono prossimi alla realizzazione, in modo tale da poter fare delle correzioni in corsa. «Abbiamo iniziato a incontrarci periodicamente ha aggiunto Galasso -. L'appuntamento è ogni due mesi, il secondo mercoledì del mese, salvo imprevisti. Gli incontri fino ad ora si sono svolti con la presentazione da parte delle associazioni delle problematiche da loro rilevate, mentre noi, come amministrazione, abbiamo presentato i progetti in modo tale da avere da loro osservazioni in merito». Nell'ultimo incontro, tenutosi nella settimana appena trascorsa, diversi i temi trattati.

Non solo i progetti di cui sopra, che sono pronti a diventare realtà in breve tempo, ma anche diverse situazioni di criticità. «Su via De Rossi e via Quintino Sella ci saranno due ciclabili monodirezionali spiega Galasso -. Abbiamo deciso di realizzare queste ciclabili in sede propria, per garantire anche ai ciclisti una fluidità maggiore. Su via Quintino Sella, la pista ciclabile sarà all'interno della corsia degli autobus, opzione prevista dal nuovo codice della strada, mentre su via De Rossi sarà come su corso Vittorio Emanuele, e andrà a frapporsi tra il marciapiede e il parcheggio delle auto». «Sempre sul discorso ciclabili light prosegue l'assessore - abbiamo ragionato su quella che collegherà la rotatoria ciclabile di via Magna Grecia, con il quartiere Madonnella, che è zona 30, e con il sottopasso di fronte l'istituto Marconi. Il suggerimento avuto che abbiamo accolto è stato quello di non percorrere via Apulia, ma via Masaniello ovvero la strada che costeggia la scuola Amedeo d'Aosta. Il suggerimento delle associazioni in questo caso è stato molto prezioso». «La terza ciclabile light che siamo pronti a realizzare, prosegue Galasso e di cui abbiamo discusso, è quella che collegherà il comprensorio universitario della facoltà di Economia e Commercio con il sistema ciclabile in corso di realizzazione da parte delle Fal, che stanno realizzando un complesso viario e ciclopedonale che compenserà la chiusura del passaggio a livello di via Delle Murge che si connetterà con la pista ciclabile di via Mazzitelli. Noi interverremo qui, proseguendo tale ciclabile fino a farla arrivare ad Economia e Commercio, servendo via Matarrese. Ci muoveremo con una ciclabile bidirezionale, collocandola tra lo spartitraffico e la fila di parcheggi nella corsia di marcia che da Economia e Commercio va verso la rotatoria tra via Escrivà e via Mazzitelli». Per quanto riguarda i progetti già in essere, la ciclabile di corso Italia, prevista da Fal, dovrà andare a connettersi con quella che si sta progettando sul sottovia Quintino Sella, per la quale però ci vorrà un tempo maggiore per la realizzazione.

E. Mon.

