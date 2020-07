I corpi di tre donne ritrovati in un pozzo: è mistero. Indagano i carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I resti umani, presumibilmente di tre donne, sono stati ritrovati in un pozzo di via Ostieri a Ruvo di Puglia , in provincia di Bari. A fare la macabra scoperta, il proprietario del pozzo che si è reso conto dio tutto durante l'esecuzione di alcuni lavori di manutenzione dello stesso pozzo. Ha immediatamente dato l'allarme e sul posto sono accorsi carabinieri e vigili del fuoco, con le loro squadre specializzate, e un medico legale.I resti dei tre corpi sono stati trasferiti a Bari, dove verranno esaminati per tentare di far luce su quanto accaduto.