Guarito e dimesso l'ultimo contagiato dal coronavirus: l'ospedale è Covid-free

Un uomo di 35 anni, contagiato dal nuovo coronavirus, è guarito ed è stato dimesso dal Policlinico di Bari , ora diventato ospedale Covid-free.Ricoverato con sintomi lievi nel reparto di Malattie infettive il 19 maggio scorso, dopo tre settimane di terapia, il 35enne si è negativizzato ed è stato dimesso. Restano ricoverati nei reparti dedicati al coronavirus (anche se negativizzati al virus) nove pazienti che erano stati contagiati: due in Rianimazione, due in Pneumologia, tre in Malattie infettive e due in Medicina interna al “Murri”. Ricoveri che persistono a causa di altre patologie di cui queste persone sono affette.