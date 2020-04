Morto un altro medico, è il secondo in Puglia dall'inizio dell'epidemia Covid-19

Ultimo aggiornamento: 13:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cresce il numero dei medici italiani morti di Covid-19. La 137esima vittima è l'otorino, deceduto all'ospedale «Miulli» di Acquaviva delle Fonti in provincia di Bari, dove era ricoverato da un mese. Le sue condizioni, nonostante le cure in terapia intensiva, si sono progressivamente aggravate fino alla morte avvenuta questa mattina. Era in servizio presso l'unità di otorinolaringoiatria dell'ospedale della Murgia «Fabio Perinei» di Altamura, dove lavorava da circa trenta anni.Lo ha annunciato la sindaca di Altamura , Rosa Melodia, in diretta sulla sua pagina facebook. Per Altamura si tratta della sesta vittima da Covid-19.Lerose è il primo medico della provincia di Bari a perdere la vita per la malattia da coronavirus. E il secondo camice bianco morto in Puglia per l'infezione da Covid, dopo il medico di base spirato nel Foggiano.