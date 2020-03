«Con la mazza ve le devo dare, andate a casa»: il sindaco Decaro a caccia di chi si ostina a uscire

Ultimo aggiornamento: 12:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sono il sindaco e il decreto qui lo faccio rispettare io». Redarguisce il runner sul lungomare. Poi i ragazzini che giocano a pallone nella città vecchia e i ragazzi al parco: «Andate a casa a giocare alla playstation, non state qua, non potete». Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell'Anci continua a pattugliare la città capoluogo di Puglia.E si infervora ed arrabbia, quando incontra resistenza, al punto da spazientirsi e sbottare, come un padre di famiglia: «Con la mazza ve le devo dare» dice a un gruppo di ragazzini.«Anche oggi - scrive - tutti impegnati a combattere contro la stupidità delle persone.Un impegno che potevamo dedicare all'emergenza e alle persone che in queste ore hanno bisogno di aiuto. Ora torno a casa pure io».