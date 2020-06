Infermiera positiva al coronavirus: il reparto chiude per la sanificazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Positiva al coronavirus. Il tampone non ha lasciato dubbi: una infermiera in servizio all’ospedale Di Venere di Bari è risultata positiva al coronavirus. Il reparto di Medicina, nel quale presta servizio, è stato già chiuso per la sanificazione.La donna è asintomatica, i pazienti del reparto sono stati trasferiti e i test sono stati eseguiti su tutto il personale entrato in contatto con l'infermiera. I primi risultati di tali test hanno dato esito negativo. Aggiornamenti nelle prossime ore.