Corato, gambizzato 27enne. L’appello del sindaco: «Sgominare i sodalizi criminali»

Un 27enne è rimasto ferito da un colpo d'arma da fuoco a una gamba nella tarda serata di ieri, a Corato. La sparatoria si è verificata dopo le 23, in vico San Francesco, nel centro della cittadina. La vittima, soccorsa e trasportata in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Indagini sull'episodio in corso da parte dei carabinieri di Corato e della Compagnia di Molfetta.

Il post del sindaco: «Ora smantellare i sodalizi mafiosi»

Sull'accaduto è intervenuto, con un post su Fb, il sindaco Corrado De Benedittis, lanciando l'allarme per quanto si sta verificando nel Comune: "I fatti verificatisi, in serata, in pieno centro, sono di una inaudita gravità", sottolinea il primo cittadino. "Mi danno conferma - prosegue - di quanto ho denunciato a più riprese nelle sedi competenti e che cioè ci sia un salto di qualità, in termini di organizzazione e occupazione della città, da parte di gruppi criminali emergenti. Ritengo che da più parti si sottovaluti la situazione e si minimizzino sintomi che invece dovrebbero destare preoccupazione e reazione. Dilaga l'attività di spaccio, praticata con disinvoltura e ostentato senso di impunità. Sono sempre più diffusi gli episodi di violenza gratuita ai danni di cose e di ignari cittadini, spesso molto giovani. Da più parti e in modo sempre più insistente, si mormora di richieste di pizzo verso le attività commerciali. Le denunce - prosegue ancora il sindaco - sono poche, anche perché c'è un diffuso senso di abbandono, da parte delle Istituzioni, percepite dalla gente come deboli o assenti. La sparatoria avvenuta in serata è l'inevitabile conseguenza di una situazione del genere". Il sindaco ha ricordato ancora di aver portato la situazione all'attenzione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica: "C'è una risposta in corso, importante, per cui ringrazio - aggiunge De Benedittis - Non basta, serve di più. Occorre smantellare sodalizi e organizzazioni. Non permetteremo che Corato cada nella perversa spirale della paura, ostaggio della criminalità organizzata".