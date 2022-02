Corato, droga nascosta in una villetta in campagna. C'era anche la Max-F1: primo sequestro in Italia

Triste primato per la Puglia: il primo sequestro della nuova droga Max-F1 è stato effettuato nel barese.

La nuova potente droga

È stata sequestrata nel Barese, «per la prima volta in Italia» secondo i carabinieri, una nuova e potente droga che si chiama Max-F1. È stata scoperta in una villetta nelle campagne di Corato, in provincia di Bari, dove i militari hanno trovato anche marijuana, ecstasy "Takeshi 69", e cinque pasticche di Max-F1, una «nuova, potente sostanza stupefacente».

Le pasticche da un lato riportano la scritta «F1», mentre dall'altro la scritta «MAX» con riferimento al noto pilota e campione Verstappen. L'uomo che deteneva la droga, un pregiudicato 46enne di Corato, è stato arrestato e, dopo la convalida, si trova ora detenuto agli arresti domiciliari. A seguito degli accertamenti tecnici fatti dai carabinieri dei laboratori per l'analisi di sostanze stupefacenti di Bari, «si è riscontrato - dicono i militari - che lo stupefacente 'Max' non era mai stato, sino ad ora, sequestrato sul territorio nazionale».

