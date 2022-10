Deturpano il muro del teatro: minorenni convocati al comando insieme ai genitori. Sanzioni e riparazione del danno

Deturpano il muro del teatro: ragazzini scoperti grazie alle telecamere di videosorveglianza. Sindaco e assessore di Corato, comune in privincia di Bari, li convocano insieme ai genitori. «Servono i controlli, ma serve anche civiltà». I responsabili sono stati sanzionati e per l'amministrazione è necessaria un’azione riparatoria del gesto attraverso un impegno da assumere con la collettività.

Il discorso degli amministratori ai "piccoli" vandali

Questa volta non si è trattato di imbrattare i muri di un immobile, ma è stato staccato un pezzo di pietra del muro del teatro di Corato. «Quale la logica? Il Teatro dovrebbe rappresentare il luogo - hanno dichiarato il sindaco Nicola De Benedittis e l'assessore alle Politiche CUlturali Beniamino Marcone - Invece è oggetto di continue azioni di deturpamento. Servono i controlli. Sì, ma serve anche civiltà». Gli amministratori hanno così dato mandato alla Polizia Locale di analizzare le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella piazza con l'obiettivo di individuare i responsabili.

I filmati delle telecamere

Attraverso l'acquisizione delle immagini dalle telecamere di videosorveglianza, i responsabili del danno arrecato al Teatro Comunale di Corato, sono stati individuati dalla Polizia Locale: si tratta di ragazzini tra gli 11 e i 12 anni. Così sindaco e l'Assessore Marcone, assieme al Comandante della Polizia Locale, hanno deciso di incontrare i resposabili, presso il comando di polizia locale, insieme ai loro genitori.

Durante l'incontro sono state mostrate ai responsabili, di età compresa tra gli 11 e i 12 anni e ai loro genitori, le immagini delle telecamere di videosorveglianza ed è emerso che non vi siano vere motivazioni che li hanno spinti ad agire, se non un puro desiderio di emergere. Il sindaco, nelle sue dure parole di rimprovero, si è espresso sulla gravità del gesto che, col tempo, potrebbe rappresentare un preludio per forme di devianza negative per gli stessi ragazzi e per chi gli sta intorno. Pur non tralasciando la necessità pedagogica dell’incontro non si è prescisso dall’aspetto sanzionatorio, procedendo a sanzionare i responsabili oltre a valutare l’avvio di un’azione riparatoria del gesto attraverso un impegno da assumere con la collettività.