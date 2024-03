Ennesimo dramma della solitudine: anziana trovata morta in casa a Corato

Ennesimo dramma della solitudine: anziana trovata morta in casa. ll corpo senza vita di una donna di 86 anni è stato trovato questa mattina in una abitazione di via Barbaschello, a Corato in provincia di Bari. A dare l'allarme è stata una vicina di casa della anziana preoccupata perché da qualche giorno non aveva sue notizie.

Sono così intervenuti gli agenti della polizia di Stato del locale commissariato e i vigili del fuoco che hanno dovuto forzare l'ingresso dell'abitazione. Non si esclude che l'86enne sia morta per cause naturali.