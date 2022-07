Accoltella il fratello: non lo aveva invitato al matrimonio. Nella notte, due fratelli di Corato,in provincia di Bari, hanno litigato per strada e uno di questi, di 45 anni, ha colpito con una coltellata l'altro, 34enne. Il ferito è stato condotto in ospedale, al Policlinico di Bari, insieme con una terza persona che aveva tentato di sedare la lite.

Sul posto il 118, le indagini affidate ai Carabinieri. A scatenare la furibonda lite, il mancato invito al matrimonio del fratello previsto per quest'oggi.