Conversano, rubato il triciclo a un bimbo, l'appello della mamma virale sui social: «Per lui vale tanto, restituitelo»

Se ci si mette a rubare persino il triciclo ai bambini, forse siamo davvero alla frutta. La denuncia è di Teresa Tassiello, docente barese ma residente a Conversano, ma soprattutto mamma di un bimbo di 20 mesi. Per denunciare l’accaduto, Teresa Tassiello ha scelto la pagina Facebook di “Sei di Conversano se…”, quasi 25.000 iscritti. Chissà che tra i membri del gruppo vi fosse il colpevole: «Tu che sei entrato in un garage distrattamente lasciato aperto e hai portato via un triciclo pensando, forse, che avesse poco valore, non sai, invece, che per un bimbo di 20 mesi aveva un valore immenso! Quel bimbo inizia ad avere la sua personalità, a percepire quali sono le cose che gli appartengono. È stato quello stesso bambino di 20 mesi a far notare ai suoi genitori che il triciclo non c’era più: “papà e il triciclo?!” Ha detto appena ha messo piede in garage».

L'appello: «Rincosegnalo»

Quel bambino l’ha cercato ovunque. Io non credo tu sia un ladro “professionista”, altrimenti avresti portato via anche altro ma forse non sai che il valore affettivo è mille volte superiore al valore materiale. Rendi il triciclo verde fluorescente: l’aspetto fuori casa mia, in via Saverio Nitti 2. Lascialo fuori il portone o fuori il cancello tanto tutti i vicini sanno che il bambino sta cercando il suo triciclo. Grazie». Al momento, a quasi 48 ore dalla denuncia, del triciclo non c’è traccia.