Il camion compattatore si muove e schiaccia l'operatore ecologico

Infortunio mortale sul lavoro, stamani, a Conversano. Un operatore ecologico di 54 anni, Michele Lorusso, è morto dopo essere stato investito dal mezzo con cui era al lavoro, un compattatore. L’incidente è avvenuto nei pressi dello stadio. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri il pesante automezzo si sarebbe mosso perché il freno a mano non era stato inserito, o forse non ha tenuto. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e personale del 118. Sull'ennesimo incidente sul lavoro in Puglia è intervenuta la Fp Cgil. «Attendiamo che le autorità preposte accertino l'accaduto ma intanto non possiamo dimenticare che le organizzazioni sindacali hanno più volte denunciato all'azienda Ecologia Falzarano carenze sul piano della sicurezza, proclamando, su questo e altri temi, anche una giornata di sciopero», è scritto in una nota del sindacato. «La vittima - sottolinea la Cgil - lascia moglie e due figli».