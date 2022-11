Una donna di 83 anni è morta, quasi certamente per le esalazioni del braciere che aveva in casa, la notte scorsa a Conversano, nel Barese. La pensionata si era addormentata con il braciere accesso nell'appartamento di via Dante. L'allarme è stato dato da alcuni amici che erano andati a trovarla e che, non ricevendo risposta, hanno allertato vigili del fuoco e 118. Una volta nell'appartamento è stato scoperto il cadavere.