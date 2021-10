Conversano si candida a Capitale della Cultura nel 2024: la carica dei Comuni dell'area metropolitana. Decaro: «Sappiamo fare squadra»

Il sindaco della città metropolitana, Antonio Decaro, con i primi cittadini di altri 41 Comuni del territorio, ha partecipato ieri mattina, nella Pinacoteca del Castello di Conversano, alla cerimonia per la sottoscrizione del manifesto a sostegno della città come Capitale Italiana della Cultura per il 2024. L’iniziativa è stata promossa dal sindaco Giuseppe Lovascio, e dal presidente del Comitato Promotore, Domingo Iudice ed ha visto la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati