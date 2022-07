Bondo e Nerino, due cagnolini inseparabili: uno viene investito e lo scatto diventa virale

Questa è la storia, senza lieto fine, di Bondo e Nerino, due cagnolini di Conversano. Qualche anno fa, Bondo viene abbandonato e, nel vagare per strada, incontra Nerino. I due diventano inseparabili e conquistano le simpatie dei conversanesi, tanto che un uomo di buona volontà gli offre rifugio notturno. Ma Bondo e Nerino sono due cani liberi. Liberi e inseparabili. Cercano insieme il cibo, girano per la città, attraggono la simpatia dei bambini e dei più grandi, fino all’altro giorno, quando Bondo viene investito da un’auto pirata che non si ferma per prestare soccorso. Nerino lo vede a terra, inerme, richiama l’attenzione dei passanti, dopo qualche interminabile minuto arriva un veterinario ma non c’è nulla da fare. Bordo non c’è più. Nerino lo accarezza, lo scuote, sembra quasi di ascoltare le sua parole: «Dai Bordo, svegliati, abbiamo ancora tanto da fare». Bordo è andato, Nerino adesso è più solo. Ma, immaginiamo, non sarà completamente solo…