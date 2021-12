Contromano sulla statale: anziano denunciato dai carabinieri. Era alla guida in stato confusionale

Un settantenne foggiano è stato denunciato per aver percorso alcuni chilometri contromano sulla Statale 16 bis in direzione nord, imboccando la strada a Barletta e procedendo verso sud fino a Trani. Fortunatamente l'auto non si è scontrata con le poche macchine che in quel momento, nella tarda serata di giovedì, transitavano sul regolare senso di marcia.

L'intervento dei carabinieri dopo l'allarme degli automobilisti

Quando i carabinieri di Trani, dopo una richiesta di intervento, hanno raggiunto l'arteria stradale, hanno intercettato la vettura in transito in direzione opposta al senso di marcia, all'altezza dello svincolo Trani - Boccadoro, riuscendo a fermarla. In apparente stato confusionale, l'anziano conducente è stato affidato alle cure del personale medico. Nei suoi confronti è poi stato disposto un provvedimento di sospensione della patente per aver violato la norma del Codice della Strada sulla guida contromano su strada, peraltro, a carreggiate separate.