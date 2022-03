Fermato per un controllo al casello dell'autostrada Bari Nord: senza patente e con la droga in auto. Arrestato

Bloccato per un controllo al casello dell'autostrada e trovato in possesso di 25 chili di droga.

Il controllo

Se ne andava in giro senza patente e con l'auto piena di droga. Ma non è sfuggito ai controlli della polizia ed è stato arrestato.

Durante un controllo al casello autostradale di Bari Nord, sulla A/14, la Polizia ha arrestato un uomo che in auto nascondeva 25 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo cannabis. La polizia ha anche scoperto che l'uomo non aveva la patente di patente di guida e l'auto era priva di assicurazione. Lo stupefacente era suddiviso in 25 pacchi sigillati.