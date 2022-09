Contraccezione d'urgenza: a Bari il servizio su whatsapp. Emiliano: «Un consultorio online aperto tutti i giorni». L'Asl Bari ha attivato un servizio di messaggistica istantanea per garantire una assistenza tempestiva a donne ma anche uomini che necessitano di un supporto per casi di contraccezione d'urgenza e altre problematiche legate alla sessualità. EvƏ il nome del sistema, il numero WhatsApp 366 6240059 - operativo da oggi - servirà per richiedere assistenza su pianificazione famigliare e contraccezione volontaria. Si può interagire con gli operatori solo tramite messaggio per molteplici condizioni: pillola anticoncezionale, pillola del giorno dopo, gravidanza indesiderata, interruzioni di gravidanza, malattie sessualmente trasmesse, papilloma virus, infezioni vaginali e rapporti sessuali a rischio.

Il presidente della Regione

«Il consultorio on line attivato dalla Asl di Bari è una iniziativa innovativa - commenta il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano - in linea con una sensibilità e una esperienza maturate negli anni in Puglia nell'ambito della prevenzione e della tutela della salute sessuale. Tanto è vero che la Puglia è tra le pochissime regioni italiane ad offrire contraccezione gratuita ed è stata tra le prime a dotarsene. Il progetto rientra in una progettualità di largo respiro che mira al potenziamento dei consultori in tutta la regione come luoghi di ascolto e di assistenza sempre operativi». «I consultori - dice il direttore generale della Asl Bari, Antonio Sanguedolce - sono poco conosciuti e un'altissima percentuale di giovani non si è mai rivolto agli stessi. La Asl intende così ad andare in controtendenza, migliorando il più possibile l'accesso alle informazioni e ai servizi in questo ambito». EvƏ sarà attivo tutti i giorni, sabato e domenica compresi, e anche nei festivi, dalle 8 alle 20. A coordinare il servizio, la dottoressa Giulia Caradonna insieme ad un team di ostetriche.