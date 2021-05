Bari, marito e moglie morti a poche ore di distanza: gara di solidarietà per pagare i funerali

Commozione è solidarietà a Bari dove una coppia di coniugi si è spenta a pochi ore di a poche ore di distanza l'uno dall'altro e l'intero quartiere ha fatto una gara di solidarietà per pagare i funerali.

La solidarietà su Facebook

I coniugi Giovanna Munafò e Giuseppe Giorelli erano molto conosciuti a Fesca, quartiere nella periferia nord di Bari. Sulla pagina Facebook Sei di Fresca se...., che ha lanciato l'iniziativa, sono così partite le adesioni.

"Abbiamo pensato di Creare un Obolo dove lo potrete trovare allo storico bar del Gufo a seguire il tutto con trasparenza e soprattutto per il loro essere speciali e oneste sono le sorelle Giuliani Domenica e Zia Gina loro il riferimento... Basta una monetina... Basta il pensiero e soprattutto un modo per fare sentire la nostra vicinanza a Domenica che continua a lottare senza mollare e per la sorella e fratello...".