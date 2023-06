Monsignor Satriano è il nuovo presidente della conferenza episcopale pugliese. Intini sarà il suo vice

Giro di cariche ai vertici della conferenza episcopale pugliese (Cep). Alla guida per cinque anni arriva monsignor Giuseppe Satriano, arcivescovo della diocesi di Bari-Bitonto, vicepresidente il monsignor Giovanni Intini, arcivescovo della diocesi di Brindisi-Ostuni, mentre è confermato come segretario il monsignor Giuseppe Favale, vescovo della diocesi di Conversano-Monopoli. Satriano è stato eletto tra i vescovi delle 19 diocesi della Regione Puglia riunite oggi a Conversano, in provincia di Bari.

Cos'è la Cep

La Conferenze Episcopale Pugliese è un organo collegiale che riunisce tutti i vescovi della diocesi, la sede dell'assemblea è nella città di Bari, mentre quella legale al seminario regionale di Molfetta.