Più donne nella fisica, la vincitrice è una studentessa Barese

Studentessa del Dipartimento Interateneo di Fisica, prima in Italia nel concorso "Più donne nella fisica": si tratta di Lisa Generoso, di Bari, studentessa al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in Physics, ha vinto il concorso nazionale "Più donne nella fisica" dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, grazie al suo eccellente curriculum accademico in fisica subnucleare e alla sua passione per la materia.

La sua vittoria le ha permesso di ottenere una meritata borsa di studio.

Ma non solo: Lisa ha anche vinto una competizione internazionale per partecipare alla Summer School 2023 presso il laboratorio DESY, in Germania, dove svolgerà attività di alta formazione in ambito scientifico per tre mesi.

Lisa è una brillante ambasciatrice della comunità studentesca e dei giovani che studiano la fisica.