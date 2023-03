Concerto dei Maneskin a Bari: cresce l'attesa. Fans in fila dall'alba/Il piano traffico e la scaletta del concerto

Cresce l'attesa all'esterno del Palaflorio a Bari dove questa sera andrà in scena il concerto dei Maneskin, il gruppo rock italiano che sta facendo impazzire il mondo. Sono stati già venduti tutti i 5.582 biglietti messi a disposizione per il concerto dei Maneskin nell'ambito del "Louds Kids tour": sipario alle 21. E già dalle prime luci dell'alba di questa mattina i numerosi fan sono in fila per guadagnarsi l'ingresso al quartiere Japigia. Ventiquattro i brani in scaletta che manderanno in visibilio il pubblico arrivato da varie regioni.

I fan in attesa dall'alba

Si gioca a carte, si mangia, si ride. Insomma in qualche modo bisogna ingannare il tempo dell'atesa. I fan sono già assiepati all'esterno del Palaflorio a Bari in attesa della grande notte dei Maneskin.

La scaletta del concerto

Don’t Wanna Sleep

Gossip

Zitti E Buoni

Own My Mind

Supermodel

Coraline

Baby Said

Bla Bla Bla

In Nome Del Padre

Beggin’

Timezone

For Your Love

Gasoline

Torna A Casa

Vent’Anni

Amandoti

I Wanna Be Your Slave

La Fine

Feel

Mark Chapman

Mammamia

Kool Kids

The Loneliest

I Wanna Be Your Slave