Comunali-BARI/ A Triggiano trionfa Donatelli, Giannone a Sannicandro. Ad Adelfia riconfermato Cosola. Noicattaro e Ruvo testa a testa

Triggiano, avanti con Donatelli

A Triggiano verso la riconferma l'uscente Antonio Donatelli, sostenuto anche dalla lista Con Emiliano. Una sfida interna al centrosinistra contro Giovanni Campobasso, sostenuto invece dal Pd.

Ruvo, il sindaco uscente al ballotaggio

Si configura un ballottaggio tra Luciano Lorusso e il sindaco uscente Pasquale (detto Ninni) Chieco a Ruvo di Puglia. Al momento - secondo i dati ufficiali del Ministero - una sola sezione scrutinata, ma i numeri dei comitati elettorali sembrano andare nella stessa direzione. Secondo i primi dati: Pasquale Chieco al 43%, Luciano Lorusso al 43%, Biagio Mastrorilli 5%, Domenico Berardi 4%, Santi Zizzo 3%.

Adelfia, la riconferma di Cosola

Giuseppe Cosola, secondo i dati che arrivano da Adelfia, sarà riconfermato come sindaco. Nel comune alle porte di Bari, va al candidato uscente la battaglia con Costantino Pirolo. "Ci credevo, avevo avuto la percezione per quanto avevamo visto in queste settimane. Avevamo cinque liste, compatte, fatte da ragazzi che mi hanno sempre sostenuto. Questa è stata l'arma vincente, le liste si costruiscono negli anni, con la fiducia e con la forza. Gli ultimi due anni, a causa del Covid, sono stati importanti, distruttivi. Adesso stacchiamo per due giorni e poi ricominciamo a lavorare per la città". Pirolo, dal proprio comitato, promette battaglia in Consiglio: "Dovremo fare un'opposizione ancora più incisiva, forse siamo stati fin troppo morbidi e troppo spesso abbiamo parlato solo di noi".

Testa a testa a Noicattaro

Solo proiezioni, al momento, per il comune di Noicattaro. Testa a testa tra tutti e tre i candidati a sindaco: sembrerebbe in vantaggio Riccardo Innamorato, con Sergio Ardito e Antonello Diciolla subito alle spalle. Rispettivamente: 36,4%, 32,2%, 31,4%, secondo una prima proiezione calcolata sui dati - parziali e non ufficiali - diffusi dai vari comitati elettorali. Sarà una battaglia a tre fino all'ultimo voto.

Sannicandro avanti con Giannone

Giuseppe Giannone sarà ancora sindaco di Sannicandro, con la lista "Una nuova Sannicandro insieme". Il sindaco uscente si è attestato circa sul 60%, secondo i dati raccolti dai comitati elettorali. "Non ho ancora un dato ufficiale - ha commentato Giannone -. Però credo proprio che sia così, che abbiamo vinto. E' stata una campagna elettorale non bella nei toni e nei modi, però va bene così, abbiamo spiegato quanto abbiamo fatto, quello che vogliamo fare nei prossimi e siamo stati ascoltati. Abbiamo avuto il successo che meritavamo. Gli ultimi anni sono stati impegnativi, ma va bene anche questo. Abbiamo voluto dare attenzione alle persone che sono più indietro. Cosa faremo da domani? Quanto fatto fino a ieri, abbiamo due o tre cantieri che stanno per partire, abbiamo da distribuire alla popolazione i contributi Covid che non abbiamo distribuito per non essere tacciati di questo. La giunta? No, è ancora presto, non so nemmeno chi sono gli eletti".