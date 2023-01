Agguato alle spalle. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della Stazione di Monopoli volti ad identificare l’autore di un’aggressione avvenuta qualche giorno fa, ma di cui si è avuto notizia ieri, ai danni di un trentenne monopolitano.

Un pugno alla nuca

La vittima era in compagnia di amici all’esterno di un bar di via Lepanto quando è sopraggiunta una comitiva, composta da giovani di origine albanese. Con uno in particolare, con cui in passato ci sarebbe stato un diverbio a causa di una ex fidanzata, vi sarebbe stato un sguardo fulmineo. A quel punto il giovane, congedatosi dagli amici, si sarebbe recato a prelevare presso lo sportello automatico della vicina Posta e si sarebbe diretto verso la propria auto, parcheggiata in via Ugo Foscolo. Mentre stava infilando le chiavi nella serratura dell’auto un individuo gli è arrivato alle spalle e lo avrebbe colpito con un pugno alla nuca facendolo cadere violentemente a terra. Una volta ripresosi dallo stordimento l’aggredito si sarebbe infilato in auto ed avrebbe fatto rientro a casa provvedendo a sporgere denuncia ai carabinieri. L’ipotesi è che quella occhiata all’esterno del bar scambiata tra i due che si conoscevano per un’ex in comune abbia scatenato la reazione dell’albanese. Sull’episodio violento, come detto, sono in corso gli accertamenti dei militari dell’Arma per identificare l’aggressore.

APPROFONDIMENTI MONOPOLI Monopoli come Kabul, guerra di botti e un cane muore per la paura

I precedenti

Non è la prima volta che a Monopoli accade un episodio simile. Qualche mese fa un autista Ncc di Monopoli venne colpito alle spalle mentre sorseggiava un caffè e finì in ospedale. Anche su questo episodio sono in corso indagini da parte dei carabinieri per chiarire i motivi dell’aggressione. Vittima un 29enne monopolitano che insieme ad un collega, al bar della stazione a Monopoli, stava prendendo un caffè. Dalla ricostruzione, confortata anche dalle chiare immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nel locale, si vide che un uomo sulla cinquantina, dopo aver parcheggiato la propria auto, si era diretto alle spalle del lavoratore sferrandogli un cazzotto in faccia. In seguito al pugno il giovane cadde tra i tavolini del bar mentre l’assalitore, che cercò nuovamente di raggiungere la sua vittima, venne allontanato dai presenti. Ad originare l’attacco un diverbio avvenuto qualche giorno prima tra i due per questioni lavorative, legate all’indisponibilità ad effettuare un servizio di trasporto notturno comunicata solo qualche ora prima. Il 29enne, avendo sbattuto la testa, fu condotto all’ospedale “San Giacomo” dove, dopo qualche giorno, uscì con cinque giorni di prognosi, il viso gonfio e tumefatto ed in stato di choc. L’autista sospese il servizio di transfert per qualche giorno, intimorito da un episodio che si rivelò non essere isolato in quanto, sempre nell’area della stazione ferroviaria, furono messe le mani addosso ad un abusivo. Il settore dell’Ncc a Monopoli e non solo è una giungla in cui è difficile sopravvivere. Il fenomeno dell’abusivismo nel comparto del noleggio con conducente è noto e spesso i trasnfert avvengono tramite autisti non autorizzati, pensionati o gente che lo fa come “secondo lavoro” che oltre a creare concorrenza sleale minano l’immagine della categoria. E’ forse la stessa norma ad essere contraddittoria visto che è prevista una sanzione unica che risulta blanda per gli abusivi e pesante per gli Ncc regolari, che dalla loro, chiedono almeno maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine. Intanto nei confronti dell’energumeno che picchiò violentemente il 29enne non è ancora stato preso alcun provvedimento. A proposito di aggressioni ne è accaduta un’altra per una banale lite sul traffico. I Carabinieri, infatti, sono alla ricerca di una persona che avrebbe aggredito fisicamente un automobilista che transitava in via Castellana, sotto il cavalcavia della Statale 16. I due avrebbero avuto un diverbio legato alla circolazione stradale. Dopo qualche parola di troppo e insulti si sarebbe passati ai fatti. L’uomo sarebbe stato attaccato da un altro automobilista che poi se l’è data a gambe.