Città vecchia, nuova Ztl tra 10 giorni: sette varchi e nuove aree pedonali. Installate le telecamere: 24 strade percorribili solo col pass

Dal 30 gennaio le nuove regole per la Ztl (Zona a traffico limitato) a Bari Vecchia diventeranno effettive, con tanto di attivazione anche delle telecamere e quindi con le relative sanzioni per i trasgressori. Ieri è stata pubblicata l’ordinanza con la quale si conferisce un ordine alla ztl nel centro storico, istituita nel 2007 dall’allora assessore al Traffico Antonio Decaro.

Cosa prevede il nuovo regolamento



Il nuovo provvedimento prevede l’aumento dell’offerta di sosta riservata ai residenti, domiciliati e dimoranti a Bari Vecchia, con riduzione del numero di aree a pagamento disponibili per tutta l’utenza, in ingresso alla ztl attraverso i ganci. In particolare sono assegnate a tutti gli utenti autorizzati le seguenti aree, che assumono la qualità di parcheggi pertinenziali: piazza San Pietro e largo San Sabino. In questa maniera sono solo due i percorsi aperti a tutti (con o senza pass) dalle 6 alle 21 nei giorni feriali, necessari per raggiungere l’area di sosta situata nel piazzale mons. Michele Mincuzzi (a un euro l’ora per chi non ha il pass, gratuita per chi ha il permesso). Prima i percorsi erano invece quattro.

I varchi

Si ridefiniscono i sette varchi sui quali saranno attivate anche le telecamere di ultima generazione installate dal Comune e che consentono il riconoscimento delle targhe delle auto prive di pass. I varchi sono in strada Porto Nuovo, all’intersezione con corso Antonio De Tullio; in via Ruggiero il Normanno, all’intersezione con corso Antonio De Tullio; in piazza Federico II di Svevia, all’intersezione con piazza Giuseppe Massari; in via Benedetto Petrone, all’intersezione con corso Vittorio Emanuele II; in strada San Benedetto, all’intersezione con corso Vittorio Emanuele II; in via Michele Genovese, all’intersezione con lungomare Imperatore Augusto e all’ arco Largo Urbano II, all’intersezione con lungomare Imperatore Augusto. I primi cinque varchi consentono l’accesso alla ztl e la percorrenza sulle 24 strade azzurre mentre gli ultimi due consentono di accedere alla ztl transitando sulle aree pedonali esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico o per il raggiungimento di passi carrabili.

Le nuove aree off limits alle auto



Con l’ordinanza sono istituite nuove aree pedonali in largo Albicocca, strada Albicocca, largo Maurelli, vico Maurelli, strada della Torretta, strada Santa Teresa dei Maschi e strada de’ Gironda facendo salire a 55 il numero degli spazi offlimits alle auto. Alle aree pedonali possono accedere i mezzi delle attività commerciali dalle 9 alle 11 e dalle 16 alle 18 per le operazioni di carico e scarico. Devono circolare con una velocità non superiore ai 10 chilometri orari.

Sono 24 le strade azzurre dove la circolazione e la sosta sono consentite ai soli veicoli con pass. Sono invece 51 le strade verdi sulle quali la circolazione è consentita esclusivamente ai ciclomotori, motocicli e velocipedi. Qui la sosta è sempre vietata. Per il raggiungimento delle aree interne di parcheggio a pagamento sono istituiti due percorsi o ganci, uno che parte da via Ruggiero il Normanno e l’altro da piazza Federico II di Svevia. Sui ganci la circolazione è consentita a tutti i veicoli, sia dotati sia privi di permesso, nei giorni lavorativi dalle ore 6 alle ore 21; quelli con pass possono circolare anche nei giorni festivi. Ad una velocità massima di 20 chilometri orari.

Sono infine state individuate altre aree di sosta: sul lungomare Imperatore Augusto lato terra e lato mare; su corso De tullio, in piazza San Pietro e largo San Sabino. L’accesso e la circolazione dei veicoli a propulsione elettrica o ibrida è consentito a chi ha il pass, attraverso i primi cinque varchi e lungo le strade azzurre. Anche per questo tipo di veicoli è vietata la sosta. L’ordinanza dirigenziale entrerà in vigore con l’installazione della relativa segnaletica stradale.

