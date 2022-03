Ciliegie, da 1 euro sul campo a 6,5 euro al supermercato: la strategia dei contadini di Puglia contro le speculazioni

Ci siamo. Tra qualche settimana inizierà la campagna cerasicola, che riguarda in particolare alcune zone del barese. Qualche dato, tanto per rendere l’idea: in Puglia si producono mediamente 45mila tonnellate di ciliegie l’anno, circa il 40% dell’intera produzione nazionale, con impianti in attività che nel 2019 erano pari a quasi 18mila 550 ettari (dato Istat). Mediamente circa l’85 per cento della produzione regionale è concentrato nelle province di Bari e Barletta Andria Trani. Concentriamoci sul barese, in particolare nelle zone interne del sud-est: il Ciliegio rappresenta una delle principali fonti di ricchezza per l’economia agricola del Sud Est barese.

La filiera e il territorio



La filiera, il cui epicentro produttivo si concentra nel territorio di Conversano, sviluppa un fatturato che supera i 40 milioni di euro annui, coinvolge centinaia di aziende agricole e occupa migliaia di persone per tutta la stagione agraria. In tal senso, non ci sono dati certi ma, secondo stime vicine alla realtà, nelle sole zone di Conversano, Turi e Sammichele, dove è concentrata la maggior parte dei terreni, lo scorso anno sarebbero state circa 10.000 le persone impegnate nella raccolta, tra imprenditori e tanti, tantissimi operai, compresi molti giovani che finanziano studi e divertimenti alzandosi alle 3 di notte. Si riparte da una stagione, quella del 2021, che dal punto di vista della raccolta ha regalato grandi soddisfazioni, anche se resta il problema del costo finale. Ne abbiamo parlato con il presidente della Copagri Puglia, Tommaso Battista: «Quella del 2021, si è rivelata un’ottima annata, sia per quantità che qualità. La quantità è stata eccezionale- spiega il presidente regionale di Copagri- perché erano anni che non avevamo una produzione del genere. Questo in virtù delle temperature miti invernali. Il problema, come sempre, è stato quello dei prezzi. La legge del mercato è sempre stata quella: se hai tanta quantità, è normale che poi il prezzo cala, soprattutto per i produttori». Ed è qui che nasce il problema maggiore: «La speculazione da parte del mercato. Non si riesce mai ad individuare la parte dell’anello della filiera che specula maggiormente. Lo scorso anno- prosegue Battista- abbiamo denunciato che le stesse ciliegie vendute dal produttore ad 1 euro, sugli scaffali del supermercato costavano anche 6,50 euro. Quando abbiamo denunciato pubblicamente questo aspetto, ci è stato risposto che il commerciante, per fare la prima scelta, ha dovuto sostenere i costi di cernita del frutto. Ci sarebbe stato più lavoro in magazzino per avere la confezione di calibro uniforme che comportava costi maggiori. Poi, sino ad arrivare sui banchi, ci sono altri passaggi a comportare gli aumenti. Ma è evidente- sottolinea Battista- che il problema è stata l’eccessiva forbice tra il produttore e la vendita finale, che non può essere sei volte superiore».

La soluzione anti-speculazioni