Chioschetti aperti anche a Natale sul lungomare. Il Comune dice sì e chiede il permesso alla Sovrintendenza

L'esperimento del bar chioschetto sul mare ha funzionato. Al punto tale che il gestore che lo ha ottenuto in concessione per tutta l'estate sul lato nord di San Girolamo vorrebbe tenerlo fino alla fine dell'anno. Un'ipotesi che piace all'amministrazione comunale che nelle prossime ore chiederà il permesso alla Sovrintendenza. «Abbiamo incontrato il commerciante commenta l'assessore allo Sviluppo economico, Carla Palone che ha formalizzato la richiesta di proroga per la gestione del chiosco. Noi siamo favorevoli, ma dobbiamo ottenere una serie di autorizzazioni». I due chioschetti, lato sud e nord del lungomare di San Girolamo, sono stati posizionati questa estate insieme a due strutture destinate a bagni pubblici (che saranno rimosse).

La richiesta del commerciante

«Il commerciante - continua Palone - ha chiesto di poterlo tenere aperto fino alla fine dell'anno. La concessione invece scadeva il 31 ottobre. L'idea è quella di ravvivare il lungomare di San Girolamo anche in inverno». Il chioschetto è stata una idea vincente in estate: in tanti ne hanno usufruito ed è stato un punto di riferimento e un presidio. Per questo l'amministrazione è propensa a concedere la proroga, ma trattandosi di concessione demaniale bisogna prima richiedere una serie di permessi. «Speriamo di poter dare delle risposte nei prossimi giorni», conclude Palone.



Resta invece ancora appesa la questione del bando dei locali sulla piastra sul mare. Gli uffici tecnici sono al lavoro per la terza volta per ripubblicarlo dopo la mancanza di offerte della precedente gara. Circostanza che aveva mandato su tutte le furie il sindaco Antonio Decaro che aveva denunciato «pressioni da parte di qualcuno» sulla scelta degli operatori commerciali a non partecipare al bando. La gara prevedeva l'affidamento di quattro locali sulla piastra sul mare, realizzata nell'ambito dei lavori del waterfront di San Girolamo. Una grande struttura rimasta sin dal 2019 inutilizzata e preda di vandali che hanno distrutto tutti i faretti di illuminazione sotto i portici. Portici che vengono usati come bagni pubblici. I residenti hanno fortemente criticato l'amministrazione per le condizioni di abbandono in cui sono stati lasciati i portici della piastra e il Comune ha promesso anche l'installazione di telecamere di videosorveglianza in modo da controllare quella zona. Telecamere che saranno attivate entro la fine dell'anno. I lavori di montaggio cominceranno già nei prossimi giorni. Nel frattempo l'amministrazione ha intensificato gli interventi di manutenzione e di pulizia. L'Amiu infatti provvede al lavaggio intensivo di tutta la zona dei portici due volte la settimana, Le stesse pareti sono state ridipinte dopo che i vandali le avevano addirittura annerite, accendendo fuochi agli angoli della struttura.



Bisognerà invece attendere qualche mese ancora per il ripristino dei faretti, anche questi tutti vandalizzati. «Stiamo predisponendo ha detto nei giorni scorsi l'assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso - una soluzione differente da quella che è stata scelta in fase di progettazione perché quei faretti sono di facile vandalizzazione. Quindi gli uffici tecnici stanno selezionando diverse tipologie di corpi illuminanti e scegliendo anche allocazioni diverse. Verrà eseguita conclude Galasso una progettualità specifica. Siamo comunque dell'idea di non mettere gli stessi faretti che comunque verrebbero nuovamente distrutti, anche con la presenza di telecamere».

