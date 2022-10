Chiesa del santissimo Crocifisso chiusa per lavori: la messa si celebrerà nell'ex mattatoio

La chiesa deve essere ristrutturata e allora il Comune offre uno spazio per poter comunque celebrare messa. Accade a Gravina in Puglia dove i lavori di ristrutturazione della chiesa del Santissimo Crocifisso sono cominciati due giorni fa. Si era posto quindi il problema di dove celebrare messa e il sindaco Fedele Lagreca, tenendo fede anche ad una promessa fatta precedentemente dal commissario prefettizio, ha messo a disposizione del parroco e dei fedeli del quartiere San Sebastiano il corpo centrale dell’ex mattatoio, struttura adiacente proprio alla parrocchia.

I lavori in chiesa termineranno nel maggio 2023 ma sino ad allora la celebrazione dei riti religiosi potranno comunque svolgere.