Un'altra sede della Cgil vandalizzata, questa volta in provincia: rotte le vetrate della porta d'ingresso

La sede della Cgil di Polignano a Mare è stata vandalizzata nella notte. Rotti i vetri della porta d'ingresso, all'interno ignoti hanno lanciato per aria tavoli e sedie. La denuncia arriva direttamente dalla Cgil provinciale di Bari. «Questa notte la Camera del Lavoro di Polignano è stata messa a soqquadro infrangendo anche una vetrata e arrecando svariati danni alla struttura. “Le Camere del Lavoro sono luoghi di comunità democratica. Gesti come questo rappresentano delle ferite per tutti noi”: questa la dichiarazione di Gigia Bucci, segretaria generale della Cgil di Bari».