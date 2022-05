Amministrative, Caforio ironizza sulla candidatura: «Io non baro»

C’è il sesto candidato a Castellana Grotte. Ciliberti, Valerio, Quaranta, Pace, Rubino e… Sorpresa! Quando sembrava ormai delineato il quadro in vista delle amministrative, che ha portato a ben cinque candidati alla poltrona di sindaco, a poche ore dalla presentazione ufficiale delle liste, totalmente inattesa è arrivata la sesta candidatura.

«Visto che è candidata tutta la creme di Castellana - esordisce il sesto candidato- mancavo io… La cremazione. Per contrastare “Castellana rinasce”- prosegue il nuovissimo candidato- abbiamo dato “vita” a “Castellana passa a miglior vita”. L’obiettivo è quello di migliorare la vita dei castellanesi. Il mio libro preferito? “Memorie” del sottosuolo di Dostoesvkij. Idolo sportivo? Alberto Tomba, ovviamente. Film preferito? Non c’è dubbio: Final destination».

Ovviamente avrete capito che si tratta di una parodia e di un modo di “esorcizzare” le prossime amministrative e scherzarci su, anche alla luce di tutte le vicissitudini politiche accadute. Il video racconta la finta candidatura di un impresario di pompe funebri, Luigi Caforio, che annuncia “ufficialmente” la sua discesa in campo quale sesto candidato. C’è modo di scherzare anche sul film “Tre metri sopra il cielo”, il cui sequel diventa “Io e te, tre metri sotto terra”. Il manifesto elettorale, neanche a dirlo, è un… manifesto funebre, con tanto di invito a “mettere la croce” su Luigi Caforio sindaco. Giusto per restare in tema… La “chiamata alle urne”, nel video, è accompagnata dal sig. Luigi che tiene in mano un’urna che può contenere ceneri. La chiusura è di quelle che non si possono smentire: «Chiunque si è rivolto al sottoscritto, ha avuto sempre il posto fisso, ed a tempo indeterminato!». Dal punto di vista amministrativo, Luigi non “bara”, perché di “casse” se ne intende.